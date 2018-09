Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non si nascondono più, baci e coccole a Ponte Milvio

Lunedì 17 Settembre 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non si nascondo non più, questa mattina li abbiamo, mentre prendevano un caffè. Un incontro fatto dicoccole che conferma i rumors dei giorni scorsi.Sara Affi Fella, dopo le delusioni di, ha forse trovato finalmente l'amore? Nei giorni scorsi lei e Vittorio Parigini, calciatore del Torino e della Nazionale Under 21, avevano lasciato intravedere qualche indizio.Entrambi si seguono sui social e Parigini ha spesso pubblicato foto e dediche ad una persona misteriosa chiamata S. Dopo l'avvistamento di questa mattina possiamo confermare che la neo coppia si frequenta, e sembrano molto felici e complici.Dopo Ponte Milvio, Sara e Vittorio sono andati insieme da Zara. Come lo sappiamo? Parigini nelle sue instagram stories ha pubblicato una foto taggando lo Store romano e soprattutto pubblicando un cuore con la scritta amore. Entrambi ancora non hanno ufficializzato, ma il loro sembra proprio un amore alla Moccia tre metri sopra il cielo.