Sarah Felberbaum, il post d'amore per Daniele De Rossi è da brividi

Due immagini: una a colori con una luce dorata a illuminarli, una in bianco e nero. I protagonisti sono Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, con le labbra che si avvicinano, poi mentre si abbracciano. L'ex capitano della scorsa stagione della Roma ha ricevuto così un nuovo messaggio d'amore dalla sua metà, l'attrice che spesso lo segue in Argentina dove ha deciso di continuare la sua carriera calcistica con la maglia del Boca Juniors.

Un post su Instagram pubblicato questa mattina. Una sola parola «U», che letta in inglese sta per «You». «Tu», in italiano. Poi tre hashtag: #relfectionsofme #throughmyeyes #love. «Sei il mio riflesso», «attraverso i miei occhi» e «amore». Pochi elementi per un grande legame. Un rapporto che sembra crescere di giorno in giorno, alimentato da passione e sorrisi.

