Sarah Ferguson, colazione stabiese per la Duchessa di York

Colazione stabiese per Sarah Ferguson che ha terminato il suo soggiorno nel Golfo di Napoli allo Stabia Main Port. Ieri ultimo giorno per la Duchessa di York a bordo dello yacht 90 metri Phoenix 2 che ha fatto colazione a bordo all’approdo per megayachts nel centro storico della città per poi passeggiare in banchina a Stabia Main Port per salutare con il Comandante del Phoenix 2 l’agente marittimo Francesco Luise che ha curato il tour di Sarah Ferguson in crociera la scorsa settimana tra Napoli, Capri e Sorrento, per svegliarsi ieri mattina nel porto borbonico di stabia e ripartire il tardo pomeriggio.

APPROFONDIMENTI IL VIAGGIO Sarah Ferguson, la duchessa di York in Polonia per aiutare i profughi... DUCHESSA DI YORK Sarah Ferguson a Oggi è un altro giorno: «Con Andrea la...

La presenza dell'ex moglie di Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, arriva al culmine di un'estate già ricca di vip e megayacht per la darsena stabiese che si trova nel cuore della città, all'interno del porto commerciale. Aveva da poco lasciato gli ormeggi NAIA, Yacht da 100 milioni di dollari famoso per la caduta di Beyoncè.

Collezione di Top client per Stabia Main Port, il cui management ha già attivato per l’estate in corso nuovi servizi per la clientela dello yachting; dal servizio medico a bordo all’assistenza tecnica last minute anche in mezzo al mare, consegna pacchi tra i due Golfi ed informazioni turistiche per i charter in corso con nuovi itinerari che comprendono la Reggia Borbonica di Castellammare con il Museo Libero D’Orsi, il Monte Faito spingendo all’utilizzo della funivia situata nella stazione a pochi metri dal porto, scavi di Castellammare, spiagge, ristoranti e botteghe della città partendo dal centro storico stabiese.