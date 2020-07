Scamarcio diventa papà: la compagna Angharad Wood all'ottavo mese: si sono già sposati in gran segreto

Ultimo aggiornamento: 10:55

diventa papà. Secondola compagna, infatti, è incinta dell'attore. Wood, manager inglese, ha 46 anni e ha già una figlia da una precedente relazione, che ha trascorso le vacanze con lei e Scamarcio a RomaScamarcio e la fidanzata sono stati sorpresi mentre passeggiano per la Capitale da “Diva e donna”. La rivista ha pubblicato dei rari scatti della coppia insieme per le sytrade di Roma. La Wood sarebbe all’ottavo mese di gravidanza.La storia tra i due durerebbe da almeno un paio di anni e la coppia si sarebbe già sposata in gran segreto (lei porta una fede al dito). A metà agosto la famiglia dovrebbe allargarsi con l’arrivo di una femminuccia.