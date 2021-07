Scarlett Johansson incinta del secondo figlio: la gravidanza tenuta nascosta

Scarlett Johansson è incinta del suo secondo figlio, ma ha tenuto nascosta la gravidanza per mesi. L'attrice e il marito Colin Jost, l'attore statunitense sposato lo scorso anno, dovrebbero avere il bambino a breve. Si tratta del secondo figlio per Scarlett, che dal matrimonio con Romain Dauriac ha avuto Rose, nata sei anni fa. La notizia è stata riportata da Page Six, la pagina di gossip del New York Post.

Scarlett Johansson...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati