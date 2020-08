Sean Penn si è sposato con l'attrice 28enne Leila George: «L'ho fatto su Zoom in pochi minuti»

Ultimo aggiornamento: 23:38

Terzo matrimonio per, che il 17 agosto compirà 60 anni. L'attore, che in passato è stato sposato conè convolato a nozze con l'attrice 28ennefiglia didurante la pandemia daE le circostanze hanno richiesto una cerimonia particolare, come spiega in un'intervista al settimanale "Oggi", in edicola da domani.«Ci siamo sposati il 30 luglio,Abbiamo chiamato un giudice di pace e l’abbiamo fatto qui in casa in pochi minuti. Con noi c’erano i miei due figli e il fratello di Leila». L'officiante era collegato in videochiamata. L’attore è sicuro che questa volta è quella giusta. «Leila è la donna della mia vita. E pensare che ci siamo conosciuti all’uscita di un cinema».Sean Penn ha rispettato le regole per contenere la diffusione dele si scaglia contro chi non lo fa: «Cosa penso di chi non vuole indossare la mascherina o rispettare le regole? Penso sia l’atto di bullismo più fetente, ma in realtà tutta questa gente che grida all’imbroglio del dottor(il capo della task force di virologi della Casa Bianca), pensa che stiamo violando le loro libertà civili. E penso che quelli siano gli esempi di codardia dei nostri giorni, la più grande minaccia all’America. E tutti dobbiamo essere uniti e condividere ciò che accade in tempo reale. E buttarlo fuori a novembre! (in riferimento a Donald Trump)».Non ci sono foto delle nozze, ma Leila ha pubblicato una foto insieme a Sean Penn lo scorso 9 agosto con indosso la mascherina. «Sono molto orgogliosa di essere la prova che possiamo superare questo periodo senza perdere i momenti speciali della vita, mentre siamo al sicuro e proteggiamo le nostre comunità. E sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare al fianco di persone che amo. Sono una ragazza felice, molto fortunata», ha scritto nella didascalia.