Selena Gomez a Capri, la regina dei social si esibisce a sorpresa all'Anema e Core

Selena Gomez, la celebre cantante e attrice americana, regina di Instagram con al suo attivo oltre 340 milioni di follower, ha cantato a sopresa dopo cena all'Anema e Core. Un brindisi in compagnia di amici, tra cui Sofia Carson, di recente protagonista proprio in taverna con una bellissima interpretazione di Nel blu, dipinto di blu, ed il produttore cinematografico Andrea Iervolino.

E dopo aver cantato e ballato al ritmo di Tu vuò fa' l'americano e 'O surdato 'nnammurato insieme alla band, la Gomez e la Carson hanno posato per una foto di rito con il frontman Gianluigi Lembo da aggiungere all'archivio delle vip star, ospiti del club da circa 30 anni.