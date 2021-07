Selena Gomez e Andrea Iervolino ​paparazzati a bordo di un grande yacht

I ​paparazzi hanno intercettato la cantante Selena Gomez, in compagnia del produttore italo canadese Andrea Iervolino con il quale, pare, avrebbe una storia. La cantate è stata paparazzata su una barca insieme ad alcuni amici e a quello che, secondo i media statunitensi, potrebbe essere il suo nuovo compagno.

L'italo-canadese Andrea Iervolino, produttore cinematografico, è nato da una famiglia originaria di Cassino, in provincia di Frosinone. Ha esordito nel 2014 come produttore cinematografico negli Stati Uniti. Iervolino è stato nominato uno dei Dealmaker 2015 e da Variety nel 2016. Nello stesso anno è stato ambasciatore del cinema italiano nel mondo per l'Italian contemporary film festival e presidente dell'Ischia global film and music fest. Nel 2020 è stato nominato uno dei produttori cinematografici più potenti al mondo su Variety 500. Non solo, Iervolino è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana il 18 giugno 2018 dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dal Consolato Italiano del Canada. Questo riconoscimento è la più alta onorificenza della Repubblica assegnata per meriti acquisiti dalla nazione nei campi della letteratura, delle arti, dell'economia, del servizio pubblico e delle attività sociali, filantropiche e umanitarie.

Selena Gomez ha lavorato con il produttore in occasione del film del 2016 “In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi” e nel 2019 è stata paparazzata con lui in Italia, durante un viaggio organizzato dall'artista per festeggiare il suo ventisettesimo compleanno. A quel tempo, una fonte rivelò ad HollywoodLife che «Selena e Andrea non sono altro che buoni amici e non c'è nessuna storia d'amore tra loro. Hanno lavorato insieme in passato e hanno legato nel tempo che hanno trascorso insieme durante le riprese», ha aggiunto l'insider.

«Tuttavia, agli amici non dispiacerebbe vederla uscire con qualcuno come Andrea perché è davvero dolce, è bello, intelligente e di successo. Ma in questo momento non c'è niente tra loro e lei si sta semplicemente godendo il suo tempo lontano con le sue migliori amiche Raquelle, Ashley e Caroline». Altre fonti hanno aggiunto «Selena, come tutti, vorrebbe l'amore, ma questo non sta accadendo con Andrea. È single e va bene così. Andrea comunque non è esattamente il suo tipo e lo considera solo un amico. Si fida di lui perché sono amici ed è per questo che le piace uscire con lui. È un bravo ragazzo, ma Selena vuole che si sappia che puoi avere amici del sesso opposto senza che la situazione vada da qualche altra parte. Si sente al sicuro con lui, ma non ha vibrazioni o sentimenti romantici». Solo amici, dunque. Intanto Selena e Andrea sono stati paparazzati a bordo di un grande yacht, attraccato a Los Angeles.