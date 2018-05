«Io sono magra e i mariti delle altre mi guardano»: umilia le altre mamme, Selvaggia Lucarelli non gliela fa passare liscia

Io sono magra e i mariti delle altre alla festa della scuola guardano me gnegne: https://t.co/3BBWmkEMdF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 30 maggio 2018

Mercoledì 30 Maggio 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unapiù in forma che mai, quella che ha deciso di intervenire in prima persona nel replicare a una donna che, per pubblicizzare un prodotto (o forse è meglio dire intruglio?) dietetico di cui è rappresentante, ha pensato bene dialla festa di fine anno della scuola della figlia. La donna, infatti, ha scelto di scattarsi un selfie con tre donne un po' sovrappeso e in una postura infelice sullo sfondo. Il tutto, corredato da quello che dovrebbe essere un post promozionale: «Mamme, iniziate a usare questo prodotto, perché i vostri mariti si girano a guardare altre mamme, ben più curate».Selvaggia Lucarelli non ci sta e condanna severamente l'episodio: «Ha scelto quelle più in carne per scattare loro una, tutto per pubblicizzare unache vende. E nei commenti un altro genio la spalleggia: "Oddio non puoi capire che imbarazzo questi mariti che guardavano me e non le loro mogli"». A questo punto, non poteva che arrivare il 'blast' (in quattro semplici punti): «D'ora in poi ti guarderanno anche le mamme, ma per starti alla larga. Poi hai fatto, davanti ai bambini, ciò che: prendere di mira i grassi di nascosto e deriderli. Il peso, inoltre, si perde con la dieta, ma laneanche con due anni di digiuno. Infine, se proprio vogliamo metterla su un punto di vista estetico, stai serena, che neanche tu sei».