Sempre più vip vegani: da Beyoncé a Natalie Portman fino agli sportivi Mike Tyson e David Haye

Mercoledì 24 Aprile 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre piùBeyoncé, Natalie Portman e Jessica Chastain sono tra la lista crescente di star di Hollywood che hanno evitato i prodotti animali dalle loronegli ultimi anni. La scelta drastica di molti vip sembra essere in crescita con le più diverse motivazioni legate all'etica o al rispetto dell'ambiente.Ci sono anche persone che fanno un passo indietro, come Anne Hathaway, che ha rivelato che abbandonare la dieta vegana è stato per lei come un "riavviare il computer", intesa come rigenerazione positiva. Nonostante l'attrice però i vip vegani crescono. C'è stato anche un numero crescente di atleti professionisti che sono diventati vegani, come i campioni di pugilato Mike Tyson e David Haye, sfatando così il mito secondo cui seguendo una dieta a base vegetale ti sentirai debole e malnutrito.