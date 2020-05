Serena Enardu dopo l’addio a Pago, lo sfogo social: «Non mi piango addosso per tutta la vita»

Serena Enardu e Pago si sono improvvisante lasciati ma sul social ci sono alcuni follower che hanno criticato il comportamento dell’ex protagonista di “Uomini e donne” che continua a fare sponsorizzazioni nonostante il momento delicato dato dalla fine dell’amore. Serena non ha perso tempo ed ha risposto con un lungo video proprio dal suo account instagram.



Con un video infatti la Enardu ha reso chiara la sua posizione: “mi stavo chiedendo ma voi quando avete dei problemi in famiglia quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate voi non andate più a lavoro?. Perché continuo a ricevere messaggi: “A sei triste ma sponsorizzi…”. Io non lo so se a volte collegate il cervello… e cosa fate voi? (…) Non è che io non sono un essere umano, sono come tutti: devo lavorare, devo continuare a lavorare e lo faccio perché non mi piango addosso come tutte quelle persone che rimangono una vita poi a piangersi addosso e a dire: “Sono triste, sfortunata, la mia vita non ha senso…”. No, non sono una di quelle. Sono una di quelle che va avanti, che deve tirare avanti una casa, che deve continuare a crescere un figlio. Sono quella, ok?!. Ma non sono lì a farmi la gloria ogni giorno di questo, perché non ne ho bisogno, non ho bisogno di dire quanto sono forte o di dire quanto sono debole”.



Un discorso a parte con chi le scriverà via social pronto a criticare: “Non inondatemi il direct dove mi scrivete che siccome sono un personaggio che si è reso pubblico deve accettare. Io non devo accettare proprio niente, che sia chiaro. Questo è il mio profilo e io sono libera ,come siete liberi voi, di commentare me di commentare voi. Ecco quindi, io non vengo nei vostri profili a rompervi le scatole o sui vostri profili a giudicarvi. Se vi fa piacere mi seguite, se invece vi faccio schifo dovete togliere il segui, è semplicissimo”.



Ultimo aggiornamento: 17:18

