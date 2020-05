Serena Enardu contro Pago dopo la crisi: «Mezzucci per vendere chissà cosa e chissà quando»

Ultimo aggiornamento: 13:01

risponde infuriata all’intervista del suo ex. Serena Enardu e Pago si sono lasciati e a dare l’annuncio ai fan è stata proprio lì’ex protagonista di uomini e donne. Poi Pago ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato che fra i motivi della rottura ci sarebbe «qualcosa di troppo grave» e Serena ha deciso di rispondere da Instagram.Il post addio infatti non sembra facile e a Serena le parola del cantante non sono affatto piaciute, anche perché hanno scatenato un tam tam in rete. Proprio attraverso le stories Serena ha comunicato ai fan il suo punto di vista sulla vicenda: «Sono entrata su Instagram – ha spiegato sul social - e ho visto delle cazzat* mondiali. Si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante. Però, vabbè tanto..chi se ne frega. Tanto ormai ho capito che o i diretti interessati, o chi per loro, usano questi mezzucci poco chiari per far credere alle persone chissà che cosa e poi magari un giorno lo sveleremo. “È successa una cosa gravissima” che magari sapete se poi alla fine ve la diciamo subito, ma poi è meglio di no, meglio che si pensi… che pall*! Ma non è successo proprio niente, ragazzi! Proprio nulla di nulla. Vabbè comunque, c’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere chissà cosa e chissà quando».Qualche giorno fa Serena aveva fatto sapere, sempre via social, di non voler esporre troppo la faccenda: «Non inondatemi il direct dove mi scrivete che siccome sono un personaggio che si è reso pubblico deve accettare. Io non devo accettare proprio niente, che sia chiaro. Questo è il mio profilo e io sono libera ,come siete liberi voi, di commentare me di commentare voi. Ecco quindi, io non vengo nei vostri profili a rompervi le scatole o sui vostri profili a giudicarvi. Se vi fa piacere mi seguite, se invece vi faccio schifo dovete togliere il segui, è semplicissimo».