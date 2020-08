Serena Enardu , la foto con un uomo scatena gli haters: «Un altro pollo da spennare». E lei risponde così. La bella ex concorrente di Temptation Island è spesso presa di mira dagli haters che non le perdonano la rottura con Pago. L'ultima foto in compagnia di un uomo ha scatenato commenti come «Ecco un altro pollo da spennare». La sarda, però, non le manda a dire e risponde a tono. L'ex tronista è stata più volte accusata di essere stata crudele con l'ex e di aver provato a riconciliarsi solo per un ritorno mediatico.

I due si erano separati in televisione a Temptation Island, salvo poi tornare insieme al Grande Fratello. Settimane dopo il reality la rottura definitiva. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram Serena si mostra sorridente e in costume da bagno accanto a un uomo. Tra i due c'è complicità e in molti pensano a una nuova fiamma, alcuni si lasciano sfuggire commenti molto pungenti.

«Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa», scrive un altro utente. «Ora ti sei data ai toy boy?», chiede un utente. E ancora: «Subito hai cambiato uomo. Hai già dimenticato il povero Pago».

In una diretta, che è stata già cancellata, l’influencer ha messo a tacere tutti i fan indignati: «Scusate, ma un uomo e una donna non posso essere semplici amici?»

