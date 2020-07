Serena Enardu torna a parlare di Pago con gli occhi lucidi: «Perché non ci si può lasciare in modo delicato?»

Serena Enardu torna a parlare della rottura con Pago. Dopo la crisi a Temptation Island Vip e la ritrovata serenità al Grande Fratello Vip pare che ormai tra i due la storia sia giunta al capolinea. Molti followers continuano a chiederle come stiano le cose tra lei e il cantautore ma pare che la fine della relazione sia per la Enardu ancora motivo di sofferenza.



Serena confessa che avrebbe voluto rimanere in buoni rapporti con l'ex ma non sarebbe stato possibile per scelta di Pago. Ha spiegato che spesso non ci si impegna abbastanza in amore e si arriva ad annoiarsi. Tutte confessioni fatte con gli occhi lucidi: «A volte ci si rende conto che non si è più felici. Ma non significa che uno dei due sia cattivo. Si scopre di non essere compatibili», poi aggiunge: «Dico, cavolo, perché non si riesce più a fare ragionamenti insieme, a lasciarsi in un modo delicato? Siamo abituati a dare la colpa all’altro, dimostrare agli altri che siamo giusti».



Chiarisce che non è sua intenzione tornare con Pago e si augura di trovare la felicità e l'amore della sua vita.