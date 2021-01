Serena Garitta mamma single, parla l’ex Nicolò Ancona: «Diverse incomprensioni, abbiamo deciso di staccarci»

Serena Garitta di nuovo single, è finita la relazione col compagno Nicolò Ancona. A dare l’annuncio dall’account instagram proprio Nicolò Ancona.

Nicolò Ancona, ex di Serena Garitta, protagonista del Grande Fratello 4, ha deciso di dare l’annuncio dal suo profilo social: «Ciao - ha scritto nella didascalia che accompagna un video dei loro momenti più felici anche col figlio Renzo, di 4 anni - faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita ... Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti , abbiamo litigato ci siamo amati. Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi , oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune . Nessuno sa’ se per 1 settimana , 1 mese 1 anno o per sempre . Mi espongo pubblicamente anche perché durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va la o che potesse andare tutto bene non mi sembrava più onesto . Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni. Everything gonna be alright».

