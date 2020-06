Floyd, Selena Gomez: «Grazie per aver usato i miei social nella protesta contro il razzismo»

Ultimo aggiornamento: 14:31

Selena Gomez ha ringraziato i leader neri, autori e attivisti che hanno usato il suo account Instagram come piattaforma per parlare contro il razzismo nelle ultime due settimane. Lo riporta l'Independent All'inizio di questo mese, Gomez ha annunciato che avrebbe trasformato il suo account Instagram , dove ha più di 180 milioni di follower, verso voci neredopo la morte di George Floyd e le proteste scoppiate a seguito della sua uccisione.«Dopo aver pensato al modo migliore di utilizzare i miei social media, ho deciso che tutti abbiamo bisogno di sentire di più dalle voci nere», ha scritto la cantante. «Nei prossimi giorni metterò in evidenza leader influenti e darò loro la possibilità di prendere il controllo del mio Instagram in modo che possano parlare direttamente a tutti noi».Nelle ultime due settimane, l'account di Gomez ha ospitato 12 persone, tra cui la co-creatore di Black Lives Matter Alicia Garza, la professoressa e autrice best seller del New York Times Ibram X Kendi, l'attivista per i diritti civili Brittany Packnett Cunnigham e l'autore ed ex candidato governatore della Georgia Stacey Abrams.Giovedì, dopo aver recuperato il suo account, la 27enne ha colto l'occasione per ringraziare le persone che hanno partecipato e condividere il suo impegno nel continuare a educare se stessa.