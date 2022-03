Sesso per strada a Pistoia, ma vengono filmati: il video “rubato” diventa virale

Sesso per strada a Pistoia. Due giovani, appoggiati al muro di una casa in centro storico di notte, fanno sesso per strada. Il tutto è stato ripreso in un video, girato da una persona che abita in quella zona, rimasto semi-nascosto a riprendere non solo l'amplesso ma anche ciò che è seguito.

Come riporta la Nazione, la durata del video è di 5 minuti ed è ormai diventato virale tra gli abitanti di Pistoia. Nonostante non ci siano indicazioni geografiche precise, si riconosce una stradina del centro storico pistoiese. All'inizio del video si vede il rapporto sessuale tra un uomo e una donna, dopo qualche minuto i due sono interrotti da un'altra donna arrivata con una torcia in mano.

Quest'ultima rimprovera seriamente i due giovani, stando alle parole che si possono carpire dalla parte finale del video. Non si conosce la data in cui è stato girato il video, ma non risulterebbero altre segnalazioni di atti osceni in luogo pubblico. I residenti del centro si sono lamentati spesso per la cosiddetta 'mala movida', ma per ora non si era mai verificato un caso simile.