Sfera Ebbasta innamorato: baci e cena con Taylor Mega, l'ex di Briatore. Poi arriva Michelle Hunziker...

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, ha un nuovo amore, Taylor Mega. Il rapper, che ama definirsi “re della Trap” si è fidanzato con la modella e influencer Taylor Mega, la sexy bionda che la scorsa estate è stata accreditata come nuova fiamma di Flavio Briatore.La coppia in uscita romantica è stata sorpresa da “Diva e donna”: i due passeggiano nella notte milanese e Taylor porta in mano le rose che le ha regalato il suo accompagnatore.Poi, dopo un caldo bacio, vanno a cena al ristorante Trussardi alla Scala, dove a fare gli onori di casa c’è la moglie del proprietario, Michelle Hunziker…