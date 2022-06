Malore per Shakira, attacco d'ansia e ambulanza: la cantante finisce in ospedale (al suo fianco c'é Piqué)

La ruota della fortuna non sta girando bene per Shakira. Dopo il disturbo alle corde vocali che l'ha costretta a sospendere il suo tour, la denuncia dall'Agenzia delle entrate spagnola per un presunto reato fiscale e le continue voci di crisi con il compagno Piqué che pare abbiano trovato conferma nello scoop de El Periodico che avrebbe dichiarato che il calciatore ha tradito la compagna con una ventenne, ora nuova battuta d'arresto per la cantante. Stando a quanto rivela Hola! la regina della musica latina ha accusato un malore ed è finita in ospedale.

Shakira finisce in ospedale, Piqué al suo fianco

Sabato 28 maggio, quando ancora non si erano ancora diffuse ai media le voci di una crisi sentimentale uscite il 1 giugno, in cui si legge che Shakira e Gerard Piqué potrebbero essere addirittura vicini alla separazione, alle cinque del pomeriggio circa la cantante ha avuto un forte attacco d'ansia. Shakira è stata poi portata con un’ambulanza alla clinica Teknon di Barcellona per degli accertamenti. Sulla rivista spagnola a corredo della notizia anche una serie di foto in cui si vede la cantante che piange disperata, e al suo fianco proprio il compagno Gerard Piqué.

Come sta la cantante

Attimi difficili per la 45enne che al suo fianco aveva anche la mamma, Nidia del Carmen Ripoll, che è apparsa piuttosto nervosa. Sembra, da quanto si legge, che né il compagno né la mamma siano riusciti a calmare Shakira e per questo sia stato necessario l’intervento di operatori sanitari ai quali l’artista avrebbe chiesto di essere trasportata in una struttura specializzata per ricevere le giuste cure. Piqué e Nadia avrebbero seguito l'autoambulanza con la loro macchina per non lasciare da sola l'artista, le cui condizioni di salute non dovrebbero ora preoccupare molto.

Cosa sta succedendo

I rumors affermano che il "crollo" della cantante sia conseguenziale al difficile periodo che sta passando. Per ora né lei né il compagno hanno confermato nè smentito le notizie che li dicono ad un passo dall'addio. Solo qualche giorno fa su El Periodico si leggeva che Shakira avrebbe scoperto il tradimento del compagno che ormai vivrebbe nella sua "vecchia" casa e passerebbe molto tempo con una 20enne che fa la hostess. Il calciatore del Barcellona e la cantante vivono la loro storia d'amore dal 2010 e hanno due figli Milan e Sasha.