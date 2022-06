Shakira ha fatto pedinare Piquè da un investigatore: così ha scoperto i tradimenti. Lui alla nuova fiamma: «Sei la mia first lady»

La comunicazione ufficiale è arrivata il 4 giugno, ma già da tempo i ben informati sapevano che tra Shakira e Gerard Piquè le cose non andassero benissimo e la separazione è stata annunciata. Poi le indiscrezioni si sono fatte piu' forti e i due, solo qualche giorno fa, non hanno potuto far altro che confermare il tutto. Si è parlato di tradimenti, di una casa, di una hostess 20enne e di molto altro. Ma giorno dopo giorno la vicenda si arricchisce di dettagli. A rivelarci ulteriori retroscena ci pensano i media spagnoli secondo cui la popstar avrebbe incastrato il marito grazie ad un investigatore privato. Insomma sembra proprio che Shakira insospettita dei comportamenti del difensore del Barcellona abbia deciso di farlo pedinare fino a scoprire la "scomoda" verità.

Non solo. Dalle indagini emerge che quella di Piquè non era una scappatella ma una vera e propria relazione parallela con una donna piu' giovane. Ma dopo le dichiarazioni della modella Suzy Cortez, stavolta si parla di una relazione clandestina dello sportivo con una una bionda ventenne di origini catalane (una certa C.C.), che lavora nella discoteca di Barcellona La Traviesa, già amica di Puig (collega di Piqué).

Non un flirt

C’è chi giura che Piqué abbia detto alla ragazza: «Sei la mia first lady». E secondo il gossip sia stata proprio questa la frase che avrebbe mandato su tutte le furie la cantante. Non una tresca, quindi, secondo fonti non ufficiali: ecco perché la 45enne ha deciso di chiudere la storia.

Le foto

E per i super curiosi, ci spiace, ma nessuno scatto fatto dall'agenzia di investigazione verrà mai pubblicato. Almeno queste le informazioni che si trovano in rete a quanto pare Shakira ha pagato l’agenzia investigativa un bonus sulla parcella per tenere le immagini dell’infedeltà private e quindi lontane dai riflettori.

L'affido dei bambini

E mentre i due ormai vivono vite separate la custodia dei figli non è ancora stata decisa, ma evitano ogni occasione di contatto. Lo show televisivo Socialitè invece avrebbe dichiarato che il calciatore ha occupato il tempo della separazione a godersi pienamente la vita da scapolo con spese serali di oltre duemila euro e di vacanze oltreoceano all’orizzonte. E per questo motivo la popstar starebbe pensando di lasciare la Spagna per tornare a Miami con i suoi figli.