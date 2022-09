Shakira e Piqué, il primo tradimento con Bar Refaeli? «Lui ebbe una storia con la modella»

Shakira e Gerard Piqué non riescono ancora a trovare un accordo sulla separazione, e in particolare sulla custodia dei loro due figli. Nel bel mezzo di una situazione molto delicata, arrivano indiscrezioni clamorose sulla storia tra la popstar colombiana e il difensore del Barcellona.

Shakira e Piqué, il tradimento nel 2012

I rappresentanti di Shakira e Gerard Piqué si sono incontrati la settimana passata in uno studio legale del capoluogo catalano, ma senza raggiungere alcun accordo. Ed ora, a peggiorare le cose, arriva una clamorosa rivelazione di un tradimento, da parte di Gerard Piqué, risalente a dieci anni fa, quando la coppia appariva felice come non mai.

Shakira, il tradimento di Piqué con Bar Refaeli

Jordi Martìn, grande esperto di gossip e tra i paparazzi più famosi in Spagna, è colui che ha sganciato la bomba: «Dopo tanto tempo mi hanno confermato ciò che all'epoca era stato una voce di corridoio. Piqué aveva tradito Shakira, nel 2012, con Bar Refaeli». Sì, proprio la top model israeliana, che all'epoca era reduce da un fidanzamento, terminato dopo sei anni, con Leonardo DiCaprio. Lo riporta anche 20minutos.es.

Shakira, Piqué e Bar Refaeli

«Bar Refaeli aveva compiuto diversi viaggi, nel 2012, a Barcellona. Ed il motivo di tutti quei viaggi era proprio Gerard Piqué» - ha spiegato Jordi Martìn - «Shakira aveva saputo di quelle voci all'epoca, ma non ci aveva mai creduto. Le prime conferme sono arrivate subito dopo la separazione, sempre più concrete e circostanziate. Una volta avuta la conferma, Shakira è rimasta decisamente attonita nello scoprire i dettagli degli incontri clandestini tra l'ex compagno e Bar Refaeli».