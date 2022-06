Shakira-Piqué, è addio. Ma per una coppia che si lascia ci sono quelle che resistono (o che si ritrovano)

Non ce l’hanno fatta nemmeno loro: dopo 12 anni la cantante colombiana Shakira, 45 anni, e il difensore del Barcellona Gerard Piqué, 35, si sono lasciati. Triste la nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: «Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy». Fuori due, quindi, da quel panorama assai vacillante che sono le relazioni nel mondo dello spettacolo e dello sport (non solo, ovviamente, ma i comuni mortali non fanno testo...). Eppure c’è chi resiste, e nonostante i paparazzi appostati e le interviste a cattivissimi ex, riesce a tenere in piedi una relazione dignitosamente stabile, forse pure d'amore. Vediamo chi sono.

APPROFONDIMENTI PERSONE Shakira e Piqué si sono separati, è ufficiale:... DOPO 12 ANNI Shakira e Piquè, nuove indiscrezioni sul tradimento:...

Shakira e Piqué si sono separati, è ufficiale: «Chiediamo rispetto per i nostri figli»

Le coppie che resistono

A casa nostra vanno segnalati gli inossidabili Martina Colombari (46 anni), attrice e conduttrice, e Alessandro Costacurta (56), ex calciatore e ora dirigente sportivo, che stanno insieme da 26 anni e hanno un figlio, Achille, nato all’inizio della relazione. Altra coppia longeva dello showbiz è quella formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, 69 anni lei e 67 lui, entrambi attori e registi, insieme da sempre, ben 36 anni. Li tallonano Maria De Filippi, 60 anni, e Maurizio Costanzo, 83, che dividono “gioie e dolori” da 27 anni. Anche al di là dell’oceano tanti sono i matrimoni tra vip che (almeno all'apparenza) possono dirsi riusciti. Da citare Tom Hanks e Rita Wilson, entrambi 65 anni, due figli, che si sono sposati nel 1998. Idem Christopher Walken e sua moglie Georgianne, 79 e 78 anni, sposati dal 1969, o Meryl Streep, 72 anni, che nel 1988 ha sposato lo scultore Don Gummer, 75. La modella Patti Hansen, oggi 66 anni, ha conosciuto il suo futuro marito Keith Richards, 78, chitarrista dei Rolling Stones, il giorno del suo compleanno, nel 1979 e lo ha sposato quattro anni dopo. Altra celebrità a poter vantare un lungo matrimonio è Sting, 70 anni, sposato dal 1992 con l’attrice e produttrice Trudie Styler, 68.

Chi si ritrova (come J-Lo e Ben Affleck)

E ancora: Denzel Washington, 68 anni, è sposato dal 1983 con Paulette Pearson, 71, conosciuta sul set di Wilma, con la quale ha quattro figli. Bono, 62 anni, è felicemente sposato dal 1982 con Alison Stewart, 61, attivista irlandese conosciuta nel 1975 durante gli studi a Dublino. E così via, con Jeff Bridges e Susan Geston, Warren Beatty e Annette Bening, Jamie Lee Curtis e Christopher Guest. Hollywood è un mondo a parte, si dirà. Quanto alle relazioni tra mondo dello sport e dello spettacolo, dopo il crollo del mito Ilary Blasi-Francesco Totti, credere all’amore eterno è diventato sempre più difficile. Certo, Ronaldo è cotto della sua Georgina, 37 anni lui e 28 lei, ma i due, che hanno avuto adesso la seconda figlia, Bella Esmeralda, stanno insieme solo dal 2017. Però succede anche di ritrovarsi, e allora si fanno faville. In attesa delle nozze Jennifer Lopez, 52 anni e Ben Affleck, 49, che si sono rifidanzati dopo quasi vent’anni, nel contratto prematrimoniale si sono impegnati a fare sesso (almeno) quattro volte a settimana.