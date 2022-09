Shakira e Piqué, tradimento in vista? Iker Casillas riaccende il gossip

Ormai è ufficiale. Shakira e Piqué sono i Francesco Totti e Ilary Blasi spagnoli. La loro separazione tiene banco nella penisola iberica, come da noi lo fanno la conduttrice e l'ex campione giallorosso. Ogni singolo dettaglio è scandagliato a fondo per alimentare il gossip sulla coppia più chiacchierata di Spagna. E in questo caso è un piccolo dettaglio su Instagram a scatenare nuovi rumors che riguarderebbero Iker Casillas.

Secondo il programma tv spagnolo Socialité un altro calciatore avrebbe iniziato a mostrare un certo interesse per la pop star colombiana. Si tratterebbe proprio del portierone spagnolo di Iker Casillas, ex Real Madrid e della Nazionale spagnola che proprio con Gerard Piqué ha vinto i Mondiali di calcio nel 2010. Tra i due è sempre esistito un eterno dualismo sul campo, ma anche un'amicizia profonda venuta a crearsi negli anni di nazionale passati insieme. Uno icona del Barcellona, l'altro degli acerrimi nemici del Real e che adesso, secondo quanto avanzato dal gossip, si ritroverebbero anche rivali in amore. Tutto per colpa di un indizio social che non è sfuggito ai fan.

Shakira e Casillas

Secondo quanto riportano i giornalisti di gossip, Iker Casillas avrebbe iniziato a seguire su Instagram Shakira. Un gesto che apparirebbe sospetto. I due, infatti, si conoscono da tempo eppure solo ora lo sportivo avrebbe scelto di diventare un follower della popstar. «Perché iniziarla a seguire ora quando la conosce da sempre? Perché ora è single, come lui», ha insinuato qualcuno. Il 41enne è solo da circa un anno: nel 2021 è finita la lunga storia d'amore con Sara Carbonero, la giornalista sportiva divenuta famosa per il bacio al suo ex compagno dopo la vittoria del mondiale, nel bel mezzo di un'intervista. C'è chi ha scherzato così sul pettegolezzo: «Casillas vuole forse vendicarsi di Piqué per tutte le volte che gli ha fatto gol?». Chissà... nel frattempo, i due, saranno marcati stretti dai paparazzi spagnoli.