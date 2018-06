Shakira e Gerard Piqué, paura a Barcellona: ecco cosa è successo

Giovedì 7 Giugno 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 16:32

Una piccola disavventura, per fortuna senza conseguenze, per la cantante colombiana Shakira e il compagno Gerard Piqué, difensore del Barcellona. I domestici della loro casa a Esplugues de Llobregat, nei dintorni del capoluogo catalano, hanno infatti scoperto che la lussuosa residenza era stata svaligiata dai ladri.Dalla casa di Piqué e Shakira sono stati trafugati orologi di lusso appartenenti al calciatore e gioielli di proprietà della cantante, oltre a del denaro in contanti. A darne notizia è El Pais . Secondo le prime ricostruzioni della polizia, è difficile che i ladri sapessero a chi appartiene la casa svaligiata, ma molto probabilmente avevano notato che l'abitazione era vuota da giorni. Piqué, infatti, è in ritiro con la nazionale spagnola in vista dei Mondiali di Russia 2018, mentre Shakira si trova in tour, seguita dai genitori, che vivono in un edificio adiacente.La villa di Piqué e Shakira si estende per 700 metri quadrati ed ha un enorme giardino, circondato da alte mura e siepi, di ben mille metri quadrati.