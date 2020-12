Maria Sharapova si sposa: presto le nozze col mercante d'arte Alexander Gilkes

Maria Sharapova si sposa. L'ex numero uno del tennis mondiale ha scelto i social per annunciare il fidanzamento ufficiale con Alexander Gilkes, mercante d'arte britannico con cui ormai fa coppia fissa dal 2018.

«Ho detto "sì" fin dal primo giorno che ci siamo incontrati. Era il nostro piccolo segreto», ha scritto in un post pubblicato prima su Twitter e poi su Instagram la cinque volte campionessa di Slam, che oggi vive in California. Gilkes, 41 anni, è il cofondatore della casa d'aste online Paddle 8 dopo il diploma conseguito ad Eton, dove ha studiato con il principe William. Nel 2016 l'imprenditore britannico si è separato dalla prima moglie Misha Nonoo, una stilista di moda considerata tra le migliori amiche di Meghan Markle, moglie del principe Harry.

«Grazie per avermi reso un ragazzo molto, molto felice - ha scritto invece Gilkes in un post corredato dell'emoji a forma di anello -. Non vedo l’ora di amarti per tutta la vita e di imparare da te».

La Sharapova, unica russa a conquistare il Grande Slam, nonché una delle tenniste più vincenti di tutti i tempi, è stata fidanzata con il giocatore di Nba Sasha Vujacic e con il tennista Grigor Dimitrov.

