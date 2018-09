La dedica di Silvia, l'ex di Fedez invitata al matrimonio: «Amarsi è girarsi insieme col dito alzato»

Sabato 1 Settembre 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 20:51

è una degli invitati al matrimonio dell'anno, quello trache si sta svolgendo in questi minuti e che stiamo seguendo in diretta su Leggo.i t. Se in molti non conoscono questo nome, non è grave.Si tratta dell'ex fidanzata del rapper. I due hanno avuto una relazione finita nel 2011, ma sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che non solo è presente tra gli ospiti, ma sulle sue stories ha postato un dolce messaggio d'auguri per gli«Che possa essere per voi unsa giornata fantastia, l'inizio di infinite altre. Che possiate essere uno la spalla dell'altro. Che possiate essere uno la forza dell'altro ... e allo stesso tempo la più grande debolezza. Che possiate crescere insieme e imparare dall'altro. Perchè amarsi non è una favola...amarsi è tenersi per mano, girarsi insieme, col dito medio alzato... e mandare a f***lo tutti con la stessa espressione di chi ce l'ha fatta»A testimonianza del rapporto di amicizia che si è instaurato tra Fedez e Silvia, il giudice ditre anni fa postò una lettera della tatuatrice sui social e scrisse: «l’ex fidanzata migliore del mondo». Silvia, nome d'arte "Faty", è una tatuatrice milanese e molti tatuaggi di Fedez sono opera sua.