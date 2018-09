Silvia Caruso in vacanza in Costiera: gli scatti hot fanno impazzire il web

Lunedì 3 Settembre 2018, 11:44

SORRENTO - Da molti è stata ribattezzata "la Belen Rodriguez italiana". E, in effetti, con la showgirl argentina condivide una bellezza mozzafiato e una sensualità straripante, come testimoniano gli scatti con i quali ha immortalato la sua vacanza tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Di chi stiamo parlando? Della stupenda Silvia Caruso, modella e influencer tra le più seguite sui social network.Eppure di Silvia si sa pochissimo. In passato è stata una campionessa di sci nautico. L'addio all'attività agonistica, però, non ha cancellato la sua passione per lo sport. Oltre a tenersi in forma con estenuanti sedute in palestra, la Caruso è tifosissima della Lazio, squadra della quale non perde neanche una partita. E, qualche tempo fa, è stata uno dei volti dello "Speciale Calciomercato" sull'emittente Sportitalia al fianco del direttore di rete Michele Criscitiello e del giornalista Alfredo Pedullà.Lo sport, oltre che la generosità di madre natura, consente a Silvia di tenersi in forma e di sfoggiare un corpo da favola: décolleté prorompente, gambe scultoree e un lato B da infarto. Un fascino sfolgorante di cui la modella e influencer ha dato prova durante la sua vacanza tra Sorrento e Positano: le foto, puntualmente pubblicate su Instagram, dove la bella mora conta quasi due milioni di follower, hanno fatto immediatamente il giro del web. E, a guardarle bene, non poteva essere altrimenti...