Silvia Provvedi, addio Fabrizio Corona: dopo il Grande Fratello Vip ha il nuovo fidanzato. Ecco di chi si tratta

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 22:46

è fidanzata? Pare proprio di sì. La gemella mora del duoavrebbe voltato pagina definitivamente, archiviando la storia d'amore cone aprendo il suo cuore a un nuovo ragazzo che sarebbe entrato nella sua vita due settimane prima di iniziare il Grande Fratello Vip. Su Leggo.it le ultime novità. Proprio nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, il presunto fidanzato le avrebbe inviato un aereo sopra alla Casa, chiamandola «». Ecco di chi si tratterebbe.Come riporta Today, il presunto fidanzato si chiamerebbee sarebbe il promoter di un famoso ristorante di Milano, che vive tra la Calabria, Ibiza e il capoluogo lombardo. Al ragazzo non piacerebbe apparire in pubblico, per questo Silvia lo avrebbe citato nella Casa, chiamandolo solo. Almeno fino ad oggi. Silvia infatti si sarebbe confusa e parlando di lui con gli altri coinquilini lo avrebbe chiamato. Insomma, un'ulteriore conferma della presenza del nuovo ragazzo nella sua vita.Non è tutto. Silvia Provvedi, in giardino con gli altri inquilini, ha aggiunto: «, non mi ricordo neanche come si fa». Econclude così: «Mal (Malefix, ndr) ti aspettiamo lunedì».