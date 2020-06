Silvia Provvedi, il fidanzato arrestato e i social si scatenano: «Dopo Corona, la donna delle scelte sbagliate»

Silvia Provvedi vittima, ingenua, consapevole. Diversi sono i commenti che si sono scatenati sui social dopo la notizia dell'arresto del compagno della componente del duetto Le Donatella. La coppia ha avuto da poco una bambina ma Giorgio De Stefano è finito in carcere dopo un blitz anti 'Ndrangheta.

Dal fatto di cronaca molti hanno commentato la vita sentimentale piuttosto sfortunata della Provvedi. Non sono mancati i confronti con l'ex Fabrizio Corona, con il quale ha vissuto periodi poco felici legati alla sua vita in carcere e ora la storia sembra ripetersi, con accuse anche più gravi, con il nuovo compagno. Silvia sembrava aver ritrovato la felicità con l'aiuto anche della piccola Nicole, ma ora le cose sembrano complicarsi.



Silvia Provvedi che prima stava con Corona ora sta con Giorgio De Stefano, arrestato anche lui stanotte e da cui una settimana fa ha avuto una figlia

non mi lamenterò più della mia sfortuna in amore — 𝓢.🧚🏻‍♀️ (@kunstsyn) June 24, 2020

Che dire della passione di Silvia Provvedi per i pregiudicati, Fabrizio Corona in confronto a questo "imprenditore" è un chierichetto. Mi dispiace solo per la bambina, pochi giorni di vita e già così sfortunata. — taz (@diavolotaz) June 24, 2020 ​

Ma come fate a perculare Silvia Provvedi? Vi fa ridere che una donna, che aveva appena messo alla luce la sua prima figlia, ora si trova in questa situazione con il suo compagno? — u. u (@inthenameofz96) June 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando mi lamento di essere sfortunata in amore, devo pensare che c'è Silvia Provvedi», «Silvia Provvedi che prima stava con Corona ora sta con Giorgio De Stefano, arrestato anche lui stanotte e da cui una settimana fa ha avuto una figlia non mi lamenterò più della mia sfortuna in amore», «Se credete di aver fatto scelte di merda in fatto di uomini pensate a Silvia Provvedi», sono alcuni dei commenti su Twitter di chi ha voluto ironizzare sulla vita amorosa della Showgirl.Altri hanno invece empatizzato con la giovane mamma, difendendola da chi l'accusa: «Tutti che fanno battute sul compagno di, sulla sua vita sentimentale e mi sembra di essere l'unica alla quale dispiace un sacco», «Mi dispiace da matti per Silvia Provvedi perché ha avuto una forza incredibile a sostenere Corona anche quando era praticamente sola, lei con i suoi pochi anni ha combattuto da guerriera vera e si meritava tantissima serenità soprattutto ora che ha una bimba tra le braccia».C'è poi chi vede in lei quasi una colpevole per quanto accaduto: «Silvia Provvedi se non hanno la fedina penale sporca neanche li guarda in faccia».