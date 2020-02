Silvia Provvedi incinta, a giugno diventerà mamma: «Ecco come si chiamerà»

Silvia Provvedi è incinta. «A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore», racconta Silvia Provvedi fotografata in esclusiva su Chi, settimanale in edicola da mercoledì 12 febbraio. «Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano». E per quanto riguarda il matrimonio con il suo compagno Giorgio De Stefano dice: «Non mi è mai interessato anche se adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Ma diamo tempo al tempo».

