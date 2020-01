Silvia Provvedi incinta col pancino, la dedica al padre: «Ci hai dato la capacità di credere in noi stesse»

Silvia Provvedi torna sui social e stavolta mette in mostra il pancino. La showgirl, ex di Fabrizio Corona e facente parte del suo del duo musicale de “Le Donatella” assieme alla sorella Giulia, ha postato un scatto sui Instagram in cui “sottolinea” il fatto di essere incinta.

Il papà le bacia il pancino (è incinta al quinto mese dell’imprenditore Giorgio di Stefano) con le prime forme da mamma e lei, nel condividere la foto, ha accompagnato lo scatto da una tenera didascalia: “Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stesse . Grazie per il supporto , per i tantissimi insegnamenti, per l'affetto e la tua infinita dolcezza. Buon compleanno papà speciale ! Ti voglio un sacco di bene”.

Silvia ha voluto tenere la notizia segreta fino all’ultimo e solo l’intervento di un rotocalco di gossip l’ha costretta a far sapere al pubblico delle lieta notizia, anche se il sesso della nuovo arrivo è ancora avvolto dal mistero…

