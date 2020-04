Silvia Provvedi saluta i fan in quarantena e mostra il pancione: «È un cocomero»

Ultimo aggiornamento: 12:45

del duoè in dolce attesa e ogni settimana mostra al milione di followers l'evoluzione della sua. Nell'ultimo scatto appare radiosa, acqua e sapone e con una t-shirt annodata al petto. Le sue forme sono sempre più rotonde dal momento che si trova al settimo mese di gravidanza. Pioggia di complimenti nei commenti per il suo pancione, che lei defiisce cocomero.Silvia Provvedi, ex diaspetta una bambina dal suo compagno, l’imprenditore. È alla sua prima gravidanza e dovrebbe partorire a giugno, quando si spera che finisca l'emergenza coronavirus. La sorella Giulia è felicissima per lei ed è prodiga di dediche per lei e la nipotina. Il pubblico ha imparato a conoscerle ae recentemente ain veste di giudici.Entrambe sono molto attive sui social in questo periodo di quarantena. «Un forte abbraccio da me e dalla mia panciona COCOMERO», è la didascalia che accompagna l'ultima foto di Silvia con il pancione. E non dimentica gli hashtag che rimandano all'emergenza “io resto a casa” e “andrà tutto bene”. Un'esortazione a rispettare le regole della quarantena.