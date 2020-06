Silvia Provvedi in lacrime dopo il parto: «Non posso vedere mia sorella...»

Ultimo aggiornamento: 20 Giugno, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo ile le sue prime parole da mamma. Ieri è nata la prima figlia di Silvia, Nicole, dalla sua relazione col compagno Stefano De Giorgio e lei ha voluto far sapere le sue condizioni e soprattutto ringraziare tutti i suoi fan sul social.Dalle storie infatti la Provvedi ha postato i numerosi auguri che le sono arrivati e poi si è fatta rivedere in un video. Commossa, felice e con la piccola in braccio ha salutato i suoi follower: «Ciao ragazze e ragazzi, voglio ringraziarvi per i messaggi. Vi ho letti tutti e risponderò a ognuno di voi. In un momento come questo vi rivelate pazzeschi, un esercito strepitoso. Vi voglio bene».Nonostante la gioia le manca la sorella Giulia, con cui compone il duo musicale de “Le Donatella”. Per ora, viste le restrizioni, comunicano continuamente con videochiamate: «Mia sorella Giulia non può venire a trovarmi. Mi dispiace tantissimo perché mi manca da morire: stiamo fremendo per ricongiungerci non appena sarà possibile (…) Ovviamente a causa del Covid e le restrizioni giustamente ci sono, non sono ammesse visite. Diversa la situazione per il papà, quindi qui siamo noi, portiamo pazienza e attendiamo di tornare a casa».