Silvio Berlusconi, bacio appassionato da Cracco in Galleria: la merenda con la fidanzata Marta Fascina e i nipoti

Silvio Berlusconi da Cracco in Galleria. Puntata in centro a Milano per il leader di Forza Italia prima della partita a San Siro Milan-Udinese: l'ex presidente del consiglio si è concesso una golosa merenda insieme alla compagna Marta Fascina e ai suoi nipoti.

Dopo la notizia, poi smentita, del presunto matrimonio, la coppia torna a farsi vedere insieme in centro a Milano. Accomodati nel dehors a piano terra, che affaccia direttamente sul passaggio della Galleria Vittorio Emanuele, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno attrato subito la curiosità di una piccola folla turisti e curiosi che si sono accalcati fuori dal locale per scattare video e foto.

Tra spremute e brioche, la coppia è rimasta impassibile davanti al flash dei fotografi, concedendosi anche un romantico bacio. Con loro al tavolo anche due ragazzini, probabilmente due dei quattordici nipoti di Berlusconi. Prima di lasciare il tavolo, il Cavaliere è stato raggiunto da Carlo Cracco per un breve saluto.