Totti e Ilary verso la separazione? Il consiglio (non richiesto) di Simona Ventura scatena il web: «Ma non ti vergogni?»

La bomba è scoppiata. Totti e Ilary starebbero per separarsi. Il viaggio della coppia letterina-calciatore che ha fatto sognare per 20 anni gli italiani sembra giunto al capolinea. Nel vagone dei "presunti colpevoli" viaggiano flirt, ripicche e traslochi. Inevitabile poi che sul treno ci salga in prima classe la stampa a caccia di scoop. Quello che magari si poteva evitarer è che nella corsa accedano anche io colleghi con consigli e pareri non richiesti, almeno non pubblicamente. Passeggerà a sorpresa nella traversata mediatica che il capitano e la showgirl stanno affrontando è stata Simona Ventura. Con un post "non richiesto" come lei stessa specifica Super Simo è saltata sul carrozzone e le sue parole, dopo le smentite dei diretti interessati (che non hanno convinto tutti), hanno avuto solo il sapore di una conferma della fine di un viaggio.

Simona Ventura, il post non richiesto scatena il web

«Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna!»

I commenti su instagram

Il post ha ricevuto una valanga di critiche, i follower hanno trovato fuori luogo l'intervento della conduttrice di CitofonareRai2. «Ma se lui ha detto che è falso!!! Potevi risparmiarti questo post e magari chiamarli in privato!» e ancora «Ma che ti metti a fare in mezzo se hanno smentito?», il pensiero poi va ai figli, «Totti ha detto che è una fake news, ha anche chiesto di smettere di pubblicare queste cose per rispetto dei loro figli…»

Nessuno tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha commentato il "consiglio" della conduttrice ma il post non è piaciuto proprio a nessuno: «Perché ne parli come se si fossero lasciati definitivamente mentre ancora non è stata data l' ufficialità????....se ce ne fosse il caso. Si soffia ancora sul fuoco???? A volte il silenzio è più opportuno di mille suggerimenti....» e infine: «Simona non hanno bisogno dei tuoi consigli su istagram al massimo falle una telefonata ma non provi vergogna a fare un post simile???»