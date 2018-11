Simona Ventura e Gerò Carraro si lasciano: l'addio ufficiale con un video su Instagram

Venerdì 9 Novembre 2018, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 17:21

Simona Ventura e Gerò Carraro si lasciano con un video su Instagram. Da tempo si parlava dell’addio fra la conduttrice e il fidanzato, figlio di Nicola Carraro, attuale marito di Mara Venier e ora la notizia è confermata dai diretti interessati che hanno deciso di rendere pubblica la loro scelta attraverso i social. Sulla pagina Instagram di Simona infatti compare un post accomagnato dalla didascalia: «I GRANDI amori non finiscono ma mutano...Storia della nostra vita insieme!».Nel video, oltre a un collage della foto di coppia, compaiono la Ventura e Carraro: «Le grandi storie d’amore – fa sapere Simona - si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto dovuto a un bel percorso, a tanti momenti che abbiamo condiviso, un rispetto dovuto a una storia bella come la nostra, vero Gerò?». L’ex conferma: «Si, abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d’amore sapendo benissimo della stima e del rispetto e di tutto quello che ci terremo per sempre del mostro rapporto, assolutamente».Tra un “ti voglio bene” e l’altro un accenno anche alla figlia Caterina: «Anche a Caterina che è la nostra bambina che abbiamo condiviso e continueremo a seguirla insieme. Grazie Gerò». Il tutto si chiude con un bacio a sancire un addio pacifico…