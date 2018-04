Simona Ventura-Heater Parisi. Il commento di Laura Chiatti: «Ci sono donne e donnette»

Lo scontro su Biondo: «Come fai a dire che non ha carisma?»

Venerdì 27 Aprile 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 13:18

Uno scontro sempre più social e velenoso, quello tra. Tutto è nato all'interno della giuria di Amici, per divergenze di vedute sul cantante, ma il dissidio ha preso il sopravvento sui social, con toni fuori luogo, come nel caso di, che ha appoggiato Simona Ventura.Heather Parisi aveva accusato Simona Ventura di aver fomentato odio contro di lei e contro la famiglia dopo aver diffuso una notizia falsa. «», aveva dichiarato la ballerina in un video postato su Instagram. La reazione di Simona Ventura, però, non si è fatta attendere e, sullo stesso social, è giunta la replica: «Ma di cosa stiamo parlando? C'è un ragazzo talentuoso e soprattutto una brava persona, che ha chiesto esplicitamente alle sue fan di non insultarti, e tu invece continui a fomentare odio contro di lui? Vabbè che, ma qui c'è una donna di 59 anni che si comporta come un ragazzino di 18 e un ragazzino di 18 che si comporta come se avesse 59 anni».Il post della Ventura non è sfuggito agli utenti di Instagram, compresi personaggi molto famosi., grande fan di Biondo, ha lanciato un plauso al video di Simona. Dello stesso parere, ma con toni andati decisamente oltre, anche: «Amore, ci sono donne, donnette, mezze donne e poi ci sei tu! Un'altra categoria... ma una come te nasce ogni 100 anni, sei straordinaria, la tua mente è straordinaria». Un grande elogio nei confronti di Simona Ventura, ma anche una velenosa frecciata nei riguardi di Heather Parisi.