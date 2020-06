Simona Ventura e la foto in bikini a 55 anni: «Alla fine faccio ancora la mia porca figura!»

Ultimo aggiornamento: 11:29

senza filtri ne photoshop va fiera della sua foto ina 55 anni. La conduttrice dal suo seguitissimo account Instagram ha condiviso una foto in costume, seguita da una lunga didascalia in cui spiega i motivi della sua sceltaNell’epoca dell’apparire, Simona ha deciso di non usare artifici fotografici anche perché è soddisfatta di sé: «Estate 2020 #nofilter #nophotoshop – ha scritto nella didascalia - Eccomi qui ad #Alassio in questa #Estate particolare, fiera dei miei #55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta 😂) faccio ancora la mia porca figura 😂😂. Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza! ♥️».