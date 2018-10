Simona Ventura è di nuovo single: dopo sette anni addio a Gerò Carraro

Martedì 9 Ottobre 2018, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 18:36

Dopo sette anni Simona Ventura ritorna single. La storia d'amore con l'imprenditore Gerò Carraro è arrivata al capolinea, come confermato dal settimanale “Chi”. Già in estate erano state diffuse foto di lui in compagnia di un'altra donna al mare, ma la notizia di una separazione dalla Ventura era stata smentita. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche pubblicato una foto della conduttrice torinese in compagnia dell'ecx compagno Stefano Bettarini e dei loro figli, in occasione del ventesimo compleanno del primogenito Niccolò.