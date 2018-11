Simone Coccia, baci con Laura Cavalluzzi prima delle nozze con Stefania Pezzopane

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 1 Novembre, 14:49

Colaiuta e la fidanzata, come riportato da Leggo.it , hanno annunciato in tv le loro nozze. La coppia è insieme da tempo e ha resistito tanto alla differenza d’età (24 primavere) quanto alla partecipazione di Simone alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, che tante coppie ha visto naufragare. Tutto a posto, se non fosse che l’ex gieffino è stato sorpreso in teneri atteggiamenti con, atleta di beach volley.La coppia passeggia romanticamente per la Capitale e fra i due, paparazzati da “Diva e donna”, ci sono momenti teneri e un bacio in mezzo alla strada.Simone ultimante ha utilizzato i social per schierarsi a fianco di Fabrizio Corona nella querelle con la conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi.