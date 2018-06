Simone Coccia dopo gli attacchi al GF: «Potrei sporgere querele, ma rido»

Mercoledì 13 Giugno 2018, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 19:42

«Persone affamate di popolarità hanno usato la mia immagine». Simone Coccia si difende dagli attacchi subiti durate la sua partecipazione al Grande Fratello. Nel reality infatti tra riviste e visite inaspettate il fidanzato di Stefania Pezzopane ha avuto il suo da fare: «Messaggi che avrei inviato 3 anni fa sono stati resi pubblici mentre ero nella casa, che combinazione! Ma ho reagito – ha spiegato a “diva e donna” - con compostezza ed educazione. Potrei sporgere querele, ma preferisco fare una risata, non ho tempo da perdere. Desidero dedicare ogni attimo della mia vita a Stefania, la donna che amo, e a mio figlio Loris, che adoro».Il reality è stata un’esperienza positiva («Sì. È stata l'esperienza televisiva più importante per me, una grande opportunità. Sono stato messo alla prova, ma non ho ceduto a tentazioni. Ho rispettato la mia donna»), ma non concorda sul vincitore: «No, non ho vinto perché il personaggio di Tarzan, Alberto Mezzetti, è sempre stato molto amato e ha trionfato».