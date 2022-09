Halle Barry è stata insultata su Twitter per uno scambio di persona. La nota attrice è stata confusa per Halle Bailey, la cantante che interpreterà Ariel nel film de La Sirenetta. Molti, confondendo le due Halle, hanno obiettato su come un'attrice di quasi 60 anni potesse interpretare una giovane sirena, facendo però di fatto una gigantesca gaffe a cui le dirette interessate hanno replicato.

Halle Barry ha scritto in risposta a uno dei tanti tweet che l'hanno confusa e taggata: «Hai sbagliato Halle, comunque anche io non vedo l'ora di vedere il film». Una risposta che ha suscitato, tra l'altro, molta ilarità ed è stata notata dalla Baily che ha, a sua volta, replicato: «La tua approvazione significa molto per me» e la Barry ha confermato di essere una sua fan.

La polemica

Tanti utenti hanno creato una inutile polemica sostenendo che l'attrice era troppo matura per il ruolo della sirenetta, una serie di obiezioni che di fatto, però non hanno fondamento. Intanto la Bailey, è confermato dal trailer del film che arriverà nelle sale italiane il prossimo maggio, sarà la protagonista della versione live-action che includerà brani originali del celebre film d'animazione del 1989 e nuovi brani del compositore dei brani della versione originale Alan Menken (Menken ha vinto due Oscar con le musiche del cartoon dedicato ad Ariel, miglior colonna sonora e miglior canzone con In fondo al mar) e di Lin Manuel Miranda, attore, compositore e rapper ormai lanciatissimo nel mondo del musical americano, è tra gli autori della colonna sonora di Oceania e ha già lavorato con Marshall interpretando Jack nel Ritorno di Mary Poppins.

Nel cast con Bailey ci saranno Awkwafina e Jacob Tremblay rispettivamente nei ruoli di Scuttle il gabbiano, e del pesce Flounder. Il film che sarà diretto da Rob Marshall, regista del ritorno di Mary Poppins.