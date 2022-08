Soleil Sorge scartata come Bonas di Avanti un altro? Rompe il silenzio: «Fake news»

Addio al ruolo di Bonas di Avanti un altro per Soleil Sorge? A chiarire tutto è la stessa ex gieffina che spiega come Sonia Bruganelli non l'abbia scartata per Sophie Codegoni. Infatti, oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne mette finalmente le cose in chiaro rivelando di non aver mai ambito a questo genere di posizioni sul piccolo schermo. La Sorge non ha mai nascosto di voler intraprendere una carriera importante nel mondo della televisione. «Fake news: mai fatto provini per Avanti un altro ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon» ha chiartito Soleil su Twitter.

Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) August 4, 2022

Quando è stato reso noto il ruolo di Bonas dato a Sophie, ThePipol ha condiviso un’indiscrezione sulla Sorge: «Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione è Soleil Stasi. Lei e Codegoni si contendevano il ruolo di Bonas. Ma Sophie ha gestito meglio il post GFVip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl». Ma, come la stessa ex gieffina ha poi chiarito, non ha mai fatto il provino per conquistare questo ruolo sul piccolo schermo e punta ad altro.

Il nuovo progetto di cui parla, è la conduzione della nuova edizione del GF Vip Party insieme a Paolo Pretelli, una volta iniziato il Grande Fratello Vip 7.