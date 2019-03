L'amore naufragato di Soleil Sorge: prima dell'Isola dei Famosi era fidanzata con un calciatore della Nazionale

Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è sbarcata sull’dove, oltre ad aver portato non poco scompiglio fra i naufraghi, ha iniziato una love story con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, recentemente eliminato dal reality. Sembra però che poco prima di partire Soleil fosse molto vicina al calciatoreL’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” non ha mai nascosto la sua love story con Jeremias, scoppiata proprio in Honduras, ma non ha mai fatto menzione del difensore del Milan: “L'amore si è fermato in ... Honduras – svelano le “Chicche di gossip” di “Chi” - Il cuore di Soleil Stasi, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per L'Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soléil e Jeremias?”.