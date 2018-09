Soleil Sorgè e l'addio a Marco Cartasegna: «Relazione meravigliosa, poi si è spento qualcosa...»

Venerdì 7 Settembre 2018, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 19:45

«Io e Marco abbiamo avuto una relazione meravigliosa, ci siamo dati l’uno all’altra parecchio, senza risparmiarci mai. Ci siamo semplicemente amati tantissimo», dopo l’ufficializzazione della fine della relazione con Marco Cartasegna l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” Soleil Sorgè spiega i motivi dell’addio.A dividerli, nonostante l’amore, le differenze caratteriali: «Si è spento qualcosa. Poteva non succedere, quando nasce un amore ti auguri non succeda mai, purtroppo tra noi è successo! - ha fatto sapere in un’intervista a “Uomini e Donne Magazine” - Le differenze caratteriali sono state il motivo principale della nostra rottura. Differenze non recuperabili nemmeno col tempo, nemmeno separandoci».Sono rimasti in buoni rapporti - «Siamo rimasti in contatto. Abbiamo vissuto una storia intensa e interrompere bruscamente non è mai saggio» - ma non potranno tornare insieme: «Non credo. Quando le storie di spengono, difficile riaccenderle ma, ripeto, rispetterò sempre l’uomo che ho amato».