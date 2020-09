Soleil Stasi e il flirt con Andrea Iannone: «In cerca di visibilità…». E lui risponde sul social

Ultimo aggiornamento: 17:51

sono stati sopresi assieme in Sardegna la scorsa settimana. Soleil Stasi però nega ogni tipo di rapporto con l’ex di Belen che non è il suo tipo e sembra essere “Interessato alla visibilità”.Il loro incontro è stato casuale, dato che alloggiavano nella stessa casa di un amico comune: “È stato carino e gentile, l'ho visto interessato alla mia compagnia – ha raccontato a “Chi” - Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Mi hanno attaccata per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine”. Una sensazione che sembra aver avuto anche con Iannone: “Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis”.Tra di loro non potrà esserci niente: “Sarà anche interessato fisicamente, ma non c’è feeeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non sarei mai stata con uno che è stato con la mia ex cognata”.Il gossip la danneggia: “mi sono sentita tirata in mezzo in questo gossip e mi sono sentita ancora una volta penalizzata nella mia immagine lavorativa. Non vorrei mai valere solo perché sto con qualcuno, non sono come tanti personaggi assetati di visibilità, che sono lontani da me. Vorrei lavorare per merito”.Dal canto suo Andrea Iannone ha indirettamente risposto dalle stpories del suo account social: "'Da anni - ha scritto nel post - continuo a a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio".