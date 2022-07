Sonia Bruganelli, aria di crisi con Bonolis? Il tweet preoccupa i fan

Aria di crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Da tempo si vocifera di un allontanamento della coppia, che non sarebbe più affiatata come una volta. Ma ora un nuovo tweet pubblicato dalla conduttrice torna a gettare ombre sul rapporto e a riaccendere i dubbi sui social.

«Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #vita» sono le parole ambigue pubblicate da Bruganelli su Twitter che hanno subito alimentato i sospetti su una possibile crisi di coppia. Nulla di ufficiale, certo, ma solo voci. Tanto che non sono arrivate altre dichirazioni neanche dai social del marito, né dagli altri social della conduttrice e produttrice che è stata recentemente riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip.

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022

Aria di crisi da tempo

Non è la prima volta che si preannuncia una separazione tra i due. Pochi mesi fa la Bruganelli era già finita sull'occhio del ciclone per una dichiarazione durante un'intervista. A una domanda riguardo il rapporto col marito, aveva risposto dicendo che i due avevano "trovato un equilibrio": «Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffé prendiamo insieme».