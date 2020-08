Sonia Bruganelli in partenza per le vacanze col jet privato. I fan notano un dettaglio: «Che brutta...»

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La moglie di Paolo Bonolis, in partenza per le vacanze, ha immortalato il momento con uno scatto sulla scaletta dell'aereo privato all'aeroporto di Ciampino. Stavolta però non sarebbe stato l'utilizzo del jet a scatenare i messaggi dei follower. Ma un altro dettaglio.», avrebbero chiesto alcuni utenti. E ancora: «». C'è poi chi nota anche un altro particolare: «».Tanti anche gli auguri di buone vacanze per la moglie di Paolo Bonolis. «». E infine: «».