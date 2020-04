Sonia Bruganelli, la foto in fila al supermercato. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile...». Oggi pomeriggio, la moglie di Paolo Bonolis ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in macchina, mentre è in fila sotto la pioggia per fare la spesa.

«Perché non andare a fare la spesa quando piove?!?!? 😅 #quarantena #infilaconlamacchina #😱😱😱», cinguetta Sonia Bruganelli. Ma è un dettaglio della foto che attira l'attenzione dei fan. Nell'immagine, la moglie di Bonolis indossa un paio di guanti monouso azzurri. «Non mettere la mano con il guanto vicino alla bocca», scrivono alcuni utenti, ricordando le misure preventive contro il coronavirus. E ancora: «Le mani vicino alla bocca? No».

C'è anche chi si complimenta con Sonia Bruganelli. «I guanti dello stesso colore dei tuoi occhi, bellissima». In ogni caso, la foto fa il giro del web.

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile, 07:00

