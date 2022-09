Sophie Codegoni si sposa, la proposta di Alessandro Basciano è da favola: commozione sul red carpet

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano. A quanti hanno criticato la presenza di troppi influencer alla 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, gli ex vipponi hanno risposto prendendosi la rivincita e monopolizzando il red carpet con una proposta di matrimonio da favola all'ombra del leone di San Marco.

Già nella Casa del Grande Fratello Vip i loro due cognomi erano stati fusi in Basciagoni – i Brangelina della televisione italiana –, alimentando l'idea che fossero già inseparabili. Adesso che anche la proposta di matrimonio e l'anello sono arrivati la coppia sembra pronta per una nuova vita insieme.

Mentre sono alla ricerca di una casa a Milano, Sophie e Alessandro, che peraltro già convivono a Roma, hanno deciso di compiere il grande passo e fare le cose sul serio. Non è ben chiaro quanto la Codegoni sapesse, certo l'emozione è stata grande nel sentirsi fare la proposta in ginocchio sul red carpet mentre gli scatti dei fotografi illuminavano la serata in laguna.

«Sei pazzo e io ti amo da morire» ha scritto la 21enne, che con il suo carattere forte, deciso, ma anche molto dolce è riuscita a vincere la diffidenza di Alessandro (33 anni) e a farlo innamorare di lei. E quale città migliore di Venezia per dichiarare al mondo i propri sentimenti?